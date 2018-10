Fiorentina, idea Donati a parametro zero. Piace anche al Parma

© foto di Federico De Luca

Nuova idea di mercato per la Fiorentina in vista della prossima estate: come riportano i colleghi della Gazzetta dello Sport, i viola starebbero monitorando da vicino la situazione legata al terzino destro classe '90 Giulio Donati (prodotto del vivaio dell'Inter) il cui contratto con il Mainz è in scadenza e potrebbe dunque liberarsi a parametro 0. Su di lui, oltre ai viola, c'è anche il Parma.