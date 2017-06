Fiorentina, idea Jovetic: Pioli però non stravede per il montenegrino

Secondo quanto riportato dal portale iberico Estadio Deportivo, il dg viola Pantaleo Corvino non si è dimenticato di Stevan Jovetic, l'attaccante montenegrino da lui portato alla Fiorentina che ben impressionò in maglia viola. Ma ci sono due fattori a frenare l'idea: la prima è l'arrivo di Stefano Pioli, che nella sua parentesi milanese lo ha utilizzato con il contagocce, facendo sì che lasciasse Milano in direzione Andalusia in prestito; la seconda è il forte interesse dell'Olympique Marsiglia, che avrebbe offerto 10 milioni all'Inter per JoJo, cifra inferiore ai 13 che sarebbero serviti al Siviglia per riscattarlo.