Fiorentina, idea Marchetti del Genoa in caso di addio a Dragowski

© foto di Federico Gaetano

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola parla della situazione dei portieri della Fiorentina. Drągowski è destinato a lasciare la squadra viola, in cerca di più spazio in campo. Per questo si valutano i nomi degli eventuali sostituti, e uno potrebbe essere Federico Marchetti, estremo difensore che al Genoa è stato scavalcato nelle gerarchie da Radu e che viene accostato anche all'Empoli. Altrimenti c'è sempre la possibilità di trattare Leali o Bardi.