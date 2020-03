Fiorentina, idea Spinazzola per la fascia. Obiettivo Berardi se parte Chiesa

La Fiorentina lavora al futuro e con l'addio quasi certo di Badelj, si cerca un regista. Il sogno è Tonali, ma piacciono anche Mandragora e Cassata. Per la difesa c'è l'idea Spinazzola, anche se pirma andrà sciolto il nodo Dalbert-Biraghi con l'Inter. Con la partenza di Pezzella, data anche questa quasi per certa, è caccia a un centrale forte, con Rugani, Kannemann e Vuskovic nel mirino. In attacco, se dovesse partire Chiesa, c'è sempre Berardi. In dubbio anche la conferma di Iachini che però ha un contratto fino al 2021. A riportarlo è Tuttosport.