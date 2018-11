Fiorentina, idea Stepinski per l'attacco. Al Chievo possibile contropartita

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C'è anche Mariusz Stepinski tra le opzioni che sta valutando la Fiorentina per rinforzare l'attacco a gennaio. Come riporta il quotidiano 'La Nazione', sul piatto oltre a un conguaglio economico è possibile che Corvino inserisca una contropartita tecnica, ovvero uno tra Dusan Vlahovic, attaccante 2000 che ha già esordito in Serie A, e Cyril Thereau.