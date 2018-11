Fiorentina, idea Stepinski per l'estate

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le punte a caccia di un riscatto saranno protagoniste dei movimenti di gennaio. Tra queste, secondo la Gazzetta dello Sport, Manolo Gabbiadini potrebbe dire addio alla Premier, magari in prestito, con Fiorentina e Bologna che si sono già mosse per l’ex attaccante di Napoli e Sampdoria. E può lasciare Verona (ma in ottica estiva) Mariusz Stepinski, che piace alla Fiorentina.