Fiorentina, idea turca per l'attacco: piace Tosun dell'Everton

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Idea turca per l'attacco della Fiorentina. Il club viola sarebbe infatti sulle tracce di Cenk Tosun, attaccante classe '91 dell'Everton, due gol in 23 presenze in questa edizione della Premier League. Il club di Liverpool, riferiscono i media turchi che riportano la notizia, valuta il suo giocatore attorno ai 30 milioni di euro.