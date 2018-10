Fiorentina, idee in casa Spal per gennaio. E piace sempre Oberlin

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel caso in cui dovessero partire sia Valentin Eysseric che Cyril Thereau, la Fiorentina punterebbe a portare in viola un attaccante che possa fare da alternativa a Simeone. Due esperti del calcio italiano - anche se non avrebbero il posto assicurato - sono Mirco Antenucci e Alberto Paloschi, entrambi già nel mirino della SPAL. Ma - riporta il Corriere dello Sport - Stadio - attenzione soprattutto al centravanti Dimitri Oberlin, classe '97 camerunense con passaporto svizzero, da poco rientrato al Basilea dove ha giocato finora 13 gare e segnando un gol.