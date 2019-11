© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In casa Fiorentina si sta dando un occhio al mercato italiano, a caccia degli innesti giusti per gennaio, e sarebbe caldo l'asse con l'Hellas Verona per Valerio Verre. Ma anche per Sofyan Amrabat, per il quale dei sondaggi sono stati fatti qualche mese fa e con il mese di dicembre i viola cercheranno di capire se ci saranno i margini per procedere subito o durante la prossima estate. Discorso simile per Gianluca Scamacca dell’Ascoli ma di proprietà del Sassuolo. A scriverlo è La Nazione.