© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport parla del centrocampo della Fiorentina, con i viola che vogliono un "cervello". Il ritorno di Badelj per ora è difficile - la Lazio non fa sconti, i viola non vogliono svenarsi - mentre Biglia non verrà inserito nell'affare Veretout. C'è poi Baselli, il più costoso dei tre, per il quale la concorrenza è serrata.