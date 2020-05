Fiorentina, Igor: "Che bello ritrovarsi al centro sportivo. Ritiri? Non sono il massimo ma..."

vedi letture

Il difensore della Fiorentina Igor ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino della situazione: "E' difficile seguire i fatti quando si è a migliaia di chilometri, la tecnologia ci consente di rimanere in contatto, ma un po' di ansia per la salute dei miei cari c’è sempre. Ritrovarsi al centro sportivo però è stata una bellissima sensazione, avevamo tutti grande voglia di ritrovare il campo ed è stato un primo passo verso la normalità. Adesso speriamo che si possa tornare ad allenarsi tutti insieme. I ritiri? Non sarebbe il massimo rimanere lontani dalla propria famiglia per un periodo lungo, ma se questo servirà a garantire la sicurezza e a intrattenere persone che stanno soffrendo lo faremo con piacere. Sarebbe una situazione nuova, diversa dai ritiri estivi, ma prima o poi dovremo cominciare ad abituarci alle nuove condizioni di vita per fare sport”.