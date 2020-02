© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore della Fiorentina per Igor, difensore brasiliano prelevato dalla SPAL in prestito con obbligo di riscatto. Il giocatore ha parlato dell'attaccante preferito con il quale vorrebbe duellare e confrontarsi in Serie A: "Scelgo Lukaku. Ci ho già giocato contro ed è un calciatore molto complicato da marcare. E' stato e sarà un bel duello".