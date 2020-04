Fiorentina, Igor: "Voglio fare la storia di questo club e lasciare il segno"

vedi letture

Igor è uno degli ultimi arrivi in casa Fiorentina, acquistato dai viola a gennaio dalla SPAL. Il difensore ha parlato a Gazeta Esportiva: "Voglio fare la storia e lasciare un segno nel calcio - riporta Firenzeviola.it - Sono appena arrivato nella Fiorentina, che è un club con molta tradizione e molto grande qui in Italia. Era un obiettivo che avevo. Quindi voglio stabilirmi qui, scrivere la mia storia, come ho detto, e poi vedere cosa Dio ha in serbo per me. Il coronavirus? La situazione qui è piuttosto complicata, non vedi nessuno per strada. Tutti a casa, sperando di avere buone notizie. Dall'inizio di marzo abbiamo rispettato ciò che le autorità di tutto il mondo hanno chiesto. Cerchiamo di occupare la testa, allenarci molto, stare a casa, guardare serie, film, leggere molto. È ciò che si può fare".