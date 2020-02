© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore della Fiorentina per Igor, difensore brasiliano prelevato dalla SPAL in prestito con obbligo di riscatto. Il giocatore ha parlato dei suoi idoli e punti di riferimento: "Mi ispiro a tanti giocatori: Van Dijk, Sergio Ramos, Thiago Silva. Il mio obiettivo è quello di crescere per arrivare al loro stesso livello".