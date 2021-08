Fiorentina, il 15 agosto termine ultimo per prendere in considerazione le offerte per Vlahovic

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione legata a Dusan Vlahovic. Da una parte c'è la Fiorentina, dall'altra il procuratore del serbo Ristic che sta sondando l'interesse di altre squadre per il giocatore. Ci vuole un'offerta concreta per scardinare l'impasse della situazione, anche se è tutto in evoluzione dopo il domino di attaccanti scatenato dal passaggio di Lukaku al Chelsea. Non solo Tottenham e Inter, su Vlahovic si sono fatte avanti anche Arsenal e Atletico Madrid, due grandi club che potrebbero investire grandi cifre. I dirigenti di Commisso però restano ottimisti: la Fiorentina non vuole andare oltre Ferragosto come termine ultimo per prendere in considerazione eventuali offerte. Poi si ripartirà a parlare di rinnovo.