Fiorentina, il bello può attendere: con la SPAL punti brutti quanto pesanti

© foto di Giacomo Morini

Non è stata bella da vedere, anzi ai punti probabilmente avrebbe meritato qualcosina di più la SPAL, ma la vittoria ottenuta ieri dalla Fiorentina è di fondamentale importanza, o meglio potrebbe esserlo, per il prosieguo del campionato a tinte viola. Sì, perché non è da sottovalutare l'essere tornati al successo dopo un digiuno quasi surreale - almeno a certe latitudini - di otto partite, i cui effetti si sono notati ben distintamente anche ieri sul prato di gioco del Franchi. Tensione, paura e quindi anche poca freschezza nelle gambe: la squadra allenata da Beppe Iachini ha faticato notevolmente a mettere insieme tracce unitarie di gioco, riuscendo a piegare la SPAL soltanto grazie ad un episodio, un gol su palla ferma. Il bello può attendere, deve aver pensato proprio Iachini nel post-partita, mentre rispondeva alle varie questioni sull'assenza di trame apprezzabili da parte della sua squadra. "Oggi contava vincere", in estrema sintesi, è il Iachini-pensiero di queste ore. Perché è solamente grazie ai successi se si rimuove la paura dalla mente e dalle gambe, tornando a correre ai giri giusti del proprio motore. E pensandoci, se Iachini è stato chiamato a risollevare le sorti gigliate è proprio per il suo passato di uomo pratico, avvezzo ad arrivare al traguardo (almeno finché si parla di salvarsi) senza stare a badare troppo alla bellezza lasciata dietro di sé sul percorso, figurarsi ad ogni singola tappa. Ecco perché i tre punti con la SPAL sono stati brutti quanto pesanti: potrebbero permettere di porre una base di sicurezze sulla quale costruire un futuro maggiormente sereno in quel di Firenze. Lo chiede più o meno una piazza intera.