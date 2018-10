© foto di Giacomo Morini

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport - Stadio, il Bologna potrebbe presto muoversi per sistemare e aggiornare la rosa di attaccanti da mettere a disposizione di Pippo Inzaghi. Piace l'attaccante ai margini del progetto Fiorentina Cyril Thereau. Il francese cercherà di cambiare maglia a gennaio visto che fino a ora non ha giocato neanche un minuto dall'inizio del campionato e che Pioli non ha intenzione di concedergli spazio.