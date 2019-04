Fiorentina, il Brescia apre alla cessione di Semprini

Come riporta stamani La Nazione, i due obiettivi indicati da Montella per rinforzare il reparto di difesa sono Alessandro Semprini e Ola Aina. Per quanto concerne il primo, il Brescia ha aperto ad un'eventuale cessione, nell'attesa di capire quale possa essere l'offerta dei viola. Mentre si fa in salita la strada per arrivare al giocatore del Torino, poiché se questi ultimi non dovessero riscattarlo tornerebbe al Chelsea con cui la Fiorentina ha rapporti nulli.