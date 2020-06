Fiorentina, il Brescia si avvicina ma i tifosi hanno altri pensieri: mobilitazione pro-Commisso

vedi letture

In teoria mancano solamente tre settimane, giorno più giorno meno, alla ripresa ufficiale delle danze per quanto riguarda la Fiorentina, che ricomincerà la sua Serie A da una partita tecnicamente abbordabile, anche se le condizioni radicalmente mutate rendono certi valori assoluti pregressi un enigma del presente, come quella contro il Brescia. Il pensiero di gran parte del popolo viola, però, in questo momento va a vicende lontane dai ventidue che si danno battaglia sul campo. La giornata di ieri, ultima domenica di maggio, è nata sotto il segno della protesta notturna messa in scena da gruppi organizzati di tifosi che hanno tappezzato l'intera città con striscioni contenenti un unico, chiarissimo messaggio a proposito delle discussioni politiche intorno la (tanto agognata) realizzazione del nuovo stadio della Fiorentina: "Noi stiamo con Rocco", con tanto di hashtag per veicolare il messaggio sui social. In attesa del campo, nel frattempo Commisso incassa la piena fiducia dei suoi tifosi. Questa non basta da sola a costruire, ma fornisce senz'altro un'utile base di consenso per il tycoon e le sue idee per il futuro.