Fiorentina, il Cholito è tornato: terzo centro consecutivo

Dopo un digiuno che durava da quasi tre mesi, Giovanni Simeone ha finalmente ritrovato la via della rete. Il Cholito ha realizzato tre gol nell'ultima settimana, trascinando la formazione viola a successi fondamentali che ne rilanciano le ambizioni in chiave europea. L'ex Genoa arriva così in doppia cifra, avvicinandosi al record personale di 12 centri ottenuto nella scorsa stagione con la maglia del Genoa. Una piccola rivincita per il giocatore, spesso accusato di essere poco "cattivo" sotto porta e poco prolifico, ma che a 22 anni è già una certezza nel campionato italiano e ha ancora tanti margini di miglioramento. Pioli e la Fiorentina si godono il loro bomber, sperando che continui nella sua striscia positiva.