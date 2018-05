Fiorentina, il City su Chiesa: andrà via solo per una cifra fuori mercato

© foto di Federico Gaetano

Il Manchester City di Pep Guardiola guarda in Italia. Secondo quanto riportato da Sky Sport la squadra inglese, che ha vinto la Premier, pensa già al futuro e in Italia avrebbe messo gli occhi su due giocatori: Jorginho - per cui c’è stato un primo approccio con il Napoli - e Federico Chiesa, che viene seguito con attenzione. Ma per l'esperto di mercato il club non sarebbe disposto a privarsene, come già accaduto nel 2017, a meno di una cifra spropositata che faccia barcollare la Fiorentina.