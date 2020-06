Fiorentina, il club ha deciso: Badelj non verrà riscattato. Tornerà alla Lazio

vedi letture

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, edizione Firenze, la Fiorentina, con ogni probabilità, non eserciterà il diritto di riscatto nei confronti del croato Milan Badelj, tornato nel capoluogo toscano la scorsa estate dalla Lazio in prestito con diritto. Il giocatore non ha convinto al 100% in questa stagione e per questo dovrebbe lasciare i viola, questa volta definitivamente.