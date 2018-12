Fiorentina, il club non molla: fiducia in Pjaca, tornerà titolare

© foto di Federico Gaetano

La Fiorentina non si arrende: il club ha ancora fiducia in Marko Pjaca. Il croato, ricapitola La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, non sta ripagando le attese ma contro il Sassuolo dovrebbe tornare titolare. Gli esterni in casa Viola stanno funzionando poco, tanto che Stefano Pioli ha schierato Gerson nel tridente contro la Juventus dal 1'.