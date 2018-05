© foto di Giacomo Morini

Come riportato da Yahoo Sports, versione brasiliana, potrebbe esserci un nome nuovo di mercato per la Fiorentina. Come si legge infatti i viola avrebbero già offerto ufficialmente un pre-contratto a Marcelo Deverlan, giovane difensore di 18 anni il cui accordo con il Corinthians, club nel quale milita attualmente, scade il 1° giugno. Diogo Silva, padre del giocatore, ha dichiarato di non aver ancora detto sì al club viola, la cui offerta sarebbe di un triennale. Il doppio passaporto di Deverlan, che ha anche nazionalità portoghese, lo rende appetibile ai club europei, in quanto non va ad occupare uno degli slot per gli extracomunitari.