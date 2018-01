Fiorentina, il Crystal Palace offre 17 mln per Babacar

© foto di Federico De Luca

Offerta del Crystal Palace per Khouma Babacar. Secondo quanto riportato dal The Guardian gli Eagles avrebbero offerto 17 milioni per l'attaccante senegalese della Fiorentina. C'è anche il West Ham sulle tracce della punta viola, ma il tecnico degli Hammers David Moyes vorrebbe il giocatore in prestito.