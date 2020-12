Fiorentina, il Crystal Palace prepara l'offerta per Kouame: la valutazione non spaventa gli inglesi

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Sun, Il Crystal Palace sta preparando un'offerta importante per Christian Kouame già in vista del prossimo mercato invernale. Nell’articolo si ricorda come l’ivoriano avesse già trovato un accordo con il club prima di farsi male ed approdare poi alla Fiorentina. Il club inglese è alla ricerca di un attaccante e la valutazione del cartellino sui 15-20 milioni non rappresenta un ostacolo per le casse della società. Nonostante l'inizio di stagione complicato, il Palace potrebbe provare l'offensiva per l'ivoriano.