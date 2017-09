Fiorentina, il Crystal Palace torna a pensare a Babacar

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riportano i media inglesi, il Crystal Palace è tornato a interessarsi a Khouma Babacar in vista del mercato invernale. Il club di Premier League è a caccia di un attaccante e dopo aver seguito il senegalese in estate è pronto a bussare nuovamente alla porta di Corvino. Il giocatore, fuori al momento dai piani di Pioli, potrebbe accettare la destinazione dopo aver rifiutato la cessione in agosto. Lo riporta Sport Mediaset.