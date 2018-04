Fiorentina, il dg Corvino al "Vigorito" per Benevento-Verona

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Con la Fiorentina scesa in campo ieri pomeriggio contro l'Udinese, questo pomeriggio il dg viola Pantaleo Corvino ne ha approfittato per recarsi a Benevento dove in questi minuti sta assistendo alla sfida tra i padroni di casa e l'Hellas Verona di Pecchia.