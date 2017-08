Fiorentina, il ds del Borussia Dortmund: "Viola su Emre Mor? No comment"

© foto di Newspix/Image Sport

Emre Mor resta in cima alla lista delle preferenze della Fiorentina per la sostituzione di Bernardeschi e a confermarlo è anche uno dei più importanti siti sportivi tedeschi, ovvero Kicker.de, che riporta come il turco potrebbe essere il prossimo giocatore a lasciare il Borussia Dortmund in questa campagna di calciomercato. Il ds del club giallonero, un paio di giorni fa ha commentato così: "Ha molti estimatori". Poi, su espressa domanda effettuata oggi dal portale tedesco a proposito dell'interessamento da parte dei viola il dirigente ha risposto: "Non voglio partecipare alle speculazioni di mercato". Un 'no comment' che non conferma né smentisce la fattibilità della trattativa.