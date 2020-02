Fiorentina, il fine settimana riporta alla mente le recenti paure

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutto weekend di calcio per la Fiorentina, e non è solo per la brutta sconfitta interna con l'Atalanta, ma una questione più larga, che va ad abbracciare anche i risultati delle altre. Il ko del Franchi, infatti, è stato seguito non solo dal successo della Sampdoria, adesso a -2, a Torino, ma anche dalle (quasi) inattese vittorie conseguite il giorno dopo da Lecce e Genoa con Napoli e Cagliari. Considerando che anche Brescia e Udinese hanno riguadagnato terreno, spartendosi un punto ciascuna, per il momento a Iachini e al suo gruppo è maggiormente consigliabile guardarsi alle spalle, nonostante i punti di distanza dalla zona retrocessione (6, che sono 5 se si contano gli scontri diretti a sfavore con il Genoa) siano poco di meno rispetto a quelli che separano la Fiorentina dalla zona Europa (8, che sono 9 se non si vuole attendere la Coppa Italia). Il recente precedente però riporta alla mente alcune paura, sotto forma della salvezza faticosamente ottenuta da Montella e i suoi negli ultimi 90' della scorsa stagione. Prudenza, perciò, è la parola d'ordine a Firenze e dintorni. Il prossimo scontro di campionato poi, domenica con la Sampdoria, potrebbe già divenire parzialmente interessante. In un senso, o nell'altro.