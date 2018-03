Fiorentina, il futuro di Badelj è ancora tutto da scrivere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato in prima pagina dal Corriere dello Sport - Stadio, l'eredità della fascia da capitano dopo la scomparsa di Davide Astori potrebbe spingere Milan Badelj a rivedere la propria posizione sull'addio alla Fiorentina. Il centrocampista croato, in scadenza a giugno, non ha ancora deciso cosa fare e adesso la sua partenza non è più certa.