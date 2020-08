Fiorentina, il futuro di Benassi è ancora viola. Vuole restare e giocarsi le sue chances

Aggiornamenti sul futuro di Marco Benassi raccolti da FirenzeViola.it: a inizio settimana è andato in scena un incontro tra la dirigenza della Fiorentina e il procuratore del calciatore, durante il quale il club viola non ha manifestato la necessità di una sua imminente cessione. Nonostante lo scarso minutaggio il calciatore ha manifestato l'intenzione di giocarsi le sue carte in maglia viola, concorrendo per un posto da titolare con Duncan, Castrovilli, Amrabat e Pulgar.