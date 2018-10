Fiorentina, il futuro di Chiesa anche nelle mani di papà Enrico

© foto di Federico Gaetano

Il futuro di Federico Chiesa - riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera - dipende anche un po' da papà Enrico, che oltre al nome gestisce anche la sua procura. L'ex bomber della Serie A ha ottimi rapporti con l'Inter, che per questo va considerata in pole per l'esterno della Fiorentina. La Juventus, invece, sembra un passo indietro. Certo è che le cose cambiano in fretta, dunque ad oggi impossibile sapere dove sarà il futuro di una delle stelle più brillanti del nostro calcio.