Federico Chiesa è sbarcato negli Stati Uniti per la tournée della Fiorentina e ha conosciuto il suo nuovo patron Rocco Commisso. Un primo contatto, i due erano seduti fianco a fianco in tribuna per assistere alla sfida di International Champions Cup col Chivas, in attesa di un confronto più approfondito.

Svolta newyorkese - Il tanto atteso faccia a faccia, nel quale Chiesa - ricorda oggi Tuttosport - dirà apertamente a Commisso che vuole traferirsi alla Juventus, andrà in scena all'inizio della prossima settimana a New York. Una decisione già presa, quella del talento classe '97, che mal si sposa però con quella dell'imprenditore italo-americano. "Chiesa? Resta qui", l'ennesima chiusura di Commisso è arrivata solamente qualche ora fa.