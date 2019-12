© foto di Giacomo Morini

Secondo quanto riportato da Sport, il futuro di Sebastian Cristoforo è tutto nelle mani di Beppe Iachini. Il giocatore è fortemente ricercato dal Girona, che dopo averlo trattato in estate lo ha inserito in cima alla lista delle priorità per il mercato invernale. Se l'allenatore che ha preso il posto di Montella dovesse decidere di lasciarlo partire, il ritorno nella Liga pare essere la soluzione più probabile per l'uruguaiano che ha disputato una sola presenza nel corso di questa stagione. A riportarlo è Sport.