Fiorentina, il futuro di Iachini passa anche dai tempi della ripresa. Occhio al nome d'impatto

vedi letture

Nel corso delle ultime settimane, tra i vari temi presi in considerazione nell'universo della Fiorentina, è emerso anche l'aspetto del futuro di Beppe Iachini. Subentrato al termine dello scorso anno solare al claudicante Montella, il tecnico con il cappellino per antonomasia ha avuto senz'altro il merito di rialzare e riassestare una squadra che sembrava incapace sia di difendere che di attaccare fino a pochi giorni prima, rendendola decisamente capace sotto il primo punto di vista. Con l'aggiustamento della difesa è venuto anche qualche risultato positivo in più, e il raggiungimento di acque più tranquille in classifica per i viola. Nonostante ciò, però, la sua riconferma non appare ancora così scontata.

Estremizzando un po' il concetto, si potrebbe anche sostenere che il futuro dell'attuale allenatore della Fiorentina passi anche dalle tempistiche della ripresa. In soldoni: se, come i vertici del calcio sembrano intenzionati a fare, si riprenderà non appena possibile, concludendo la stagione 2019/20 e inaugurando in fretta e furia anche quella successiva, la candidatura per una sua permanenza ne uscirebbe rafforzata, anche per la scarsità dei tempi tra un campionato e l'altro. Vista la solidità garantita da Iachini, a quel punto avanti con lui rispettando quel contratto in scadenza nel giugno 2021.

C'è anche però un altro scenario, ed è collegato alla voglia di Rocco Commisso di rendere grande la Fiorentina, e alla possibilità che il presidente gigliato metta nel mirino, o che l'abbia già fatto, un nome di rilievo, di quelli che possono riscaldare l'ambiente tanto da portare a spostare le lancette degli indicatori di forza. Da Juric, diventato maestro in quel di Verona, fino al sogno Spalletti, le idee sul piatto ci sarebbero. Al momento, però, Iachini è ancora saldo al suo posto ed ha anche un accordo contrattuale dalla sua. Senza contare le continue telefonate con il presidente, dal quale arrivano continue rassicurazioni. Non c'è fretta di decidere, d'altronde, in uno scenario, quello della Fiorentina, che presenta più porte aperte.