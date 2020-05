Fiorentina, il futuro di Pezzella è in bilico: viola su Kumbulla e Rugani

Come spiega il Corriere Fiorentino, la squadra mercato della Firoentina ha intenzione di confermare per la difesa sia Milenkovic che Caceres, i quali però dovrebbero essere affiancati da un centrale con caratteristiche diverse da quelle di Pezzella. Ecco perché la permanenza dell'argentino non è più così scontata (su di lui Roma e Napoli). Si preferirebbe un giocatore alla Gonzalo Rodriguez, per questo piace molto Marash Kumbulla del Verona. Altro profilo è quello di Daniele Rugani. Quanto alla fasce, Lirola resterà, anche se la candidatura di Florenzi rimane; mentre Dalbert, che va verso l'addio, potrebbe essere sostituito da Leonardo Spinazzola della Roma.