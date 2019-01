Fiorentina, il Genoa su Pjaca ma lui vuole restare. Per ora

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella giornata di ieri il Genoa ha chiesto ufficialmente alla Juventus il prestito di Marko Pjaca che non sta trovando lo spazio sperato alla Fiorentina. A Preziosi piace molto, ma il calciatore non vuole andare via per forza e, anzi, è pronto a giocarsi le proprie chances in viola. Per questo, per il momento, è un nulla di fatto. Ma il mercato è lungo e molto dipenderà anche dai prossimi giorni dove non sono certo da escludere altri contatti tra i club interessati. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.