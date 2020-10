Fiorentina, il gioco latita e Iachini è già a rischio. Sul fronte Sarri si muove qualcosa

Così non va proprio: la Fiorentina sbatte su uno Spezia cui va riconosciuto il coraggio, ma che evidentemente deve qualcosa a deficit interpretativi nel match giocato dalla squadra di Iachini, andata in vantaggio di due lunghezze dopo quattro minuti, secondo più secondo meno. Tanto è durata anche la partita proattiva dei viola, prima di passare ad un atteggiamento un po' troppo morbido, che ha contribuito alla rimonta ligure. Troppo bassi, poco lucidi, viste anche le tante anche ingenuità collezionate dai vari Caceres ed Igor: a finire nel mirino però, classico canovaccio del calcio che conosciamo, è sempre l'allenatore. Ed ecco che le voci su Maurizio Sarri di qualche tempo fa continuano a prendere corpo, con sullo sfondo sempre la trattativa per la risoluzione del contratto con la Juventus: proprio da quel fronte gli ultimi aggiornamenti parlano di un'accelerata complessiva, col tecnico di Figline già proiettato a progettare la sua prossima avventura. Non è il solo, papabile candidato: ai nomi di altri big del settore come Spalletti e Mazzarri, più il secondo che il primo ad oggi come possibilità, vengono affiancati anche quelli di possibili scommesse quali Semplici, già con un passato nella Primavera viola. L'aria che si respira nell'ambiente non è ancora quella di un ribaltone immediato, ma tutto può succedere. Il primo dei due test di solidità di Iachini, però, non è andato a buon fine.