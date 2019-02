Fiorentina, il giovane Ackermann arriverà a luglio. Fruk in Primavera

© foto di Federico De Luca

Destini diversi per i due nuovi volti giovani arrivati alla Fiorentina nel corso dell'ultimo mercato invernale, ossia i due centrocampisti classe 2001 Kevin Ackermann, che arriva dall'Hacken in Svezia, e il croato Toni Fruk, prelevato invece dal Royal Mouscron. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, infatti, se quest'ultimo è regolarmente aggregato alla Fiorentina Primavera con la quale si allena, e in cui presumibilmente si ritaglierà molto presto uno spazio, per quanto riguarda il primo sarà aggregato al gruppo di Bigica soltanto a partire dal prossimo giugno. Fino a quel momento rimarrà in prestito nella sua squadra di provenienza.