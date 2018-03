Fiorentina, il gol di Chiesa per continuare a sognare l'Europa

© foto di Insidefoto/Image Sport

Con il gol di questo pomeriggio Federico Chiesa, il secondo contro il Crotone, ha blindato il quarto successo consecutivo della Fiorentina. Una rete, quella del figlio d'arte, che arriva a quasi due mesi di distanza dall'ultimo sigillo, nel 2-1 sul Bologna al Dall'Ara. Una rete, questa, che porta a cinque il computo totale dell'attaccante: non certo un bottino da bomber ma che unito ai 5 assist serviti finora da comunque la sensazione del peso specifico del calciatore all'interno della rosa gigliata. Migliorasse ulteriormente in zona gol, però, Chiesa Jr. avrebbe modo di fare quell'ulteriore step nel suo percorso di crescita. Magari in coppia con Simeone. Per una Fiorentina che punta dritta all'Europa.