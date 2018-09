© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da Cadena COPE, l'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato così della possibilità di allenare suo figlio Giovanni, protagonista con la Fiorentina e anche in Nazionale: "Sarebbe molto difficile avere mio figlio nello spogliatoio. Se in cinque-sei anni diverrà un calciatore di livello internazionale, ne parleremo, ma per ora è meglio se gioca in una squadra diversa dalla mia. Gio ha tutte le qualità che cerco in un attaccante. È possibile che un giorno io non sia più all'Atletico e lui possa venire qui".