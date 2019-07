Fiorentina, il grattacapo Dragowski e gli USA che incombono

Fonte: Dal nostro inviato a Moena

Se oggi sarà la giornata risolutiva per la questione legata al futuro di Jordan Veretout, questa sarà anche la settimana che deciderà il destino di Bart Dragowski. Il portiere della Fiorentina, rientrato dal prestito all'Empoli, è stato designato urbi et orbi come il nuovo titolare della squadra di Vincenzo Montella, ma la sua permanenza a Firenze è tutt'altro che scontata.

"Voglio restare" - A Moena il clima è piacevole. Nonostante il caso Veretout tenga botta e tutti i tifosi si aspettino il primo vero acquisto dopo l'ufficialità del ritorno di Terracciano, sono tante le persone che da tutta Italia hanno raggiunto il Trentino per sostenere il nuovo corso targato Commisso. Anhce Drago dopo il nervosismo di sabato mattina, con l'arrivo caratterizzato da una faccia decisamente da funerale, ieri è stato molto più sorridente e disponibile. Un tifoso, al termine dell'allenamento, gli ha anche chiesto di restare e lui, sorridente, ha risposto: "Lo voglio". Una sorta di promessa matrimoniale che però non ha probabilmente fatto i conti né con le dinamiche del mercato né con il suo procuratore.

Aumento o addio - Tra l'entourage e Pradè non pare scorrere buon sangue: da una parte arrivano messaggi nefasti di rottura totale, dall'altra arrivano messaggi distensivi e senza calcare la mano. Schermaglie di mercato, che però la Fiorentina dovrà risolvere prima della partenza per la tournée negli USA. Il giocatore chiede che il club viola si avvicini decisamente alle proposte contrattuali che gli sono arrivate dalla Premier. Offerte che si avvicinano a 1,5 milioni a stagione contro l'attuale accordo da 400mila euro. La sensazione è che i manager della Fiorentina debbano aumentare la proposta almeno fino ad arrivare a 1 milione compresi i bonus. Il giocatore vuole restare anche per rilanciarsi agli occhi di chi lo aveva praticamente bocciato ma il nodo ingaggio è la priorità assoluta. Anche per lui i prossimi giorni saranno intensi e piene di contatti tra le parti. Se ci sarà la volontà di venirsi incontro, la fumata bianca arriverà. Altrimenti, la rottura sarà definitiva e la Fiorentina dovrà prima cedere il polacco e poi comprare un sostituto per il ruolo di titolare.