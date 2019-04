© foto di Giacomo Morini

Sirene salentine per Pantaleo Corvino, attuale direttore generale dell'area tecnica della Fiorentina. Secondo quanto riferito dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, infatti, il Lecce, in caso di promozione in Serie A, vorrebbe il ritorno di Corvino in giallorosso, per affiancare come dg l'attuale ds Mauro Meluso.