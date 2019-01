© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riportato dai quotidiani britannici, la Fiorentina dovrà far fronte ad una concorrente in più per riuscire a strappare Pedro Obiang al West Ham. Infatti, secondo quanto rilanciato in Gran Bretagna grazie agli spunti forniti da RMC Sport, il Lille è entrato con forza nella corsa ad Obiang per sistemare la casella sulla linea mediana che potrebbe essere lasciata vacante da Thiago Mendes. I corteggiatori illustri per il centrocampista dei francesi hanno spinto il club transalpino a cautelarsi, ed il nome dell’ex Doriano è certamente uno dei primi della lista nelle ipotesi di successione.