© foto di Federico De Luca

L'intreccio sull'asse tra Italia e Francia s'infittisce. Come riporta il media francese sport.fr, infatti, il Lione è molto interessato a Jordan Veretout, in uscita dalla Fiorentina. I francesi - vicini anche a Bennacer in questa girandola di nomi - avrebbero già offerto 25 milioni alla Fiorentina anche se l'ostacolo è rappresentato dalla volontà del giocatore che vorrebbe restare a giocare in Italia. Milan, Roma e Napoli restano vigili sul centrocampista francese.