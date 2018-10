Fiorentina, il Manchester United offre 60 milioni per Milenkovic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Josè Mourinho è innamorato di Nikola Milenkovic, giovanissimo difensore della Fiorentina. Come si legge sulle pagine del QS-La Nazione lo Special One ha seguito dal vivo il talento viola in occasione della sfida fra la Serbia ed il Montenegro ed una volta tornato in Inghilterra ha subito chiesto ai suoi dirigenti di formulare un'offerta per il centrale viola. 60 milioni di euro per prendere Milenkovic a gennaio. Un'offerta, si legge, rispedita al mittente dai gigliati. Rifiuto che potrebbe avere una doppia valenza: la volontà di chiudere la stagione con tutti i pezzi migliori, come era stato detto durante lo scorso mercato estivo. Oppure la certezza che, al termine di questa stagione, il valore del giovane difensore potrebbe essere addirittura più alto rispetto ai 60 milioni ora rifiutati.