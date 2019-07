© foto di Federico De Luca

Vincenzo Montella lo ha blindato. Ma Nikola Milenkovic, difensore serbo della Fiorentina, resta un giocatore che stuzzica l'interesse delle big europee. Secondo quanto riporta Sky, due giorni fa il Manchester United avrebbe fatto un tentativo coi viola per il giovane. Già nel mercato di gennaio i Red Devils si erano mossi per Milenkovic: in quell'occasione la Fiorentina aveva rimandato al mittente le sirene dall'Old Trafford.