© foto di Daniele Buffa/Image Sport

All'inizio di gennaio l'acquisto di Patrick Cutrone, poi in casa Fiorentina le piste di calciomercato si sono tutte raffreddate man mano, fino a deflagrare improvvisamente nelle scorse ore. Nel giro di due giorni, infatti, in casa viola si sono aperte le danze, e sono partiti più tavoli simultanei, alcuni dei quali già definiti nei dettagli. Come nel caso di Christian Kouamé, che arriva dal Genoa per 11 milioni più 7 di bonus, o di Alfred Duncan, prelevato dal Sassuolo per un esborso complessivo che supera i 15 milioni. O ancora di Igor, difensore brasiliano della SPAL il quale verrà a costare 6 milioni, qualche migliaio di euro in più o in meno. Ma non è finita qui, perché con il Genoa è stato raggiunto l'accordo economico anche per Domenico Criscito, anche se il capitano rossoblu, ferito nell'orgoglio dalla scelta della sua società del cuore, deve ancora dare una risposta definitiva.