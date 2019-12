© foto di Federico De Luca

Franck Ribery ha voglia di rientrare in campo al più presto per dare una mano alla Fiorentina. Questo è il suo messaggio su Instagram, con tanto di foto che lo ritrae disteso sul lettino dell'infermeria accanto a Cyril Thereau e Kevin-Prince Boateng, anche lui ai box per un risentimento muscolare. Il francese - uscito ko dall'ultima sfida di campionato contro il Lecce - ha commentato così: "Grazie per tutti i vostri messaggi. Ora dobbiamo rimanere compatti con i tifosi della Fiorentina e lavorare duro per tornare a fare buoni risultati. Farò di tutto per tornare presto in campo. Tornerò più forte di prima. Come sempre".